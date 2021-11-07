Бакаев, оставшийся в запасе «Спартака», получил жёлтую карточку за споры с арбитром

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит матч 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». В первом тайме был удалён полузащитник красно-белых Руслан Литвинов, получивший две жёлтые карточку. Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев эмоционально отреагировал на решение арбитра Ивана Сиденкова. В результате судья показал жёлтую карточку Бакаеву, который даже не находился на поле.
Матч 14-го тура чемпионата России обслуживает бригада судей во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. В роли ассистентов выступают московские судьи Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).
«Локомотив» в 13 встречах набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (18) — на 9-м месте. Санкт-петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.
- 7 ноября 2021
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