«Бетис» — «Севилья»: стартовые составы команд на андалусийское дерби

Стали известны стартовые составы «Бетиса» и «Севильи» на матч 13-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Севилья».



«Бетис»: Браво, Морено, Э. Гонсалес, Песселья, Бельерин, Родригес, Гуардадо, Родри, Каналес, Фекир, Жозе.



Запасные: Силва, Бартра, Х. Гонсалес, Монтойя, Руис, Лайнес, Карвалью, Хоакин, Иглесиас, Хуанми, Руибаль, Тельо.



«Севилья»: Боно, Акунья, Карлос, Кунде, Монтьель, Ракитич, Фернандо, Жордан, Окампос, Ламела, Мир.



Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Кармона, Дилейни, Гудель, Гомес, Родригес, Торрес, Эль-Хададди, Идрисси, Ромеро.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Антонио Санчес.