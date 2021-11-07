«Реал Сосьедад» победил на выезде «Осасуну» и вернулся на первое место в Примере
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Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 13-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Реал Сосьедад». Гости одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт во втором тайме. На 72-й минуте отличился полузащитник Микель Мерино, ему ассистировал Порту.
Через 10 минут Аднан Янузай удвоил преимущество своей команды с пенальти.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Гонсало Ромеро.
«Реал Сосьедад» за 13 матчей набрал 28 очков и располагается на 1-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна» имеет в своём активе 19 очков, команда находится на 7-м месте.
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