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«Реал Сосьедад» победил на выезде «Осасуну» и вернулся на первое место в Примере

«Реал Сосьедад» победил на выезде «Осасуну» и вернулся на первое место в Примере
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Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 13-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Реал Сосьедад». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 72-й минуте отличился полузащитник Микель Мерино, ему ассистировал Порту.

Гол Мерино:

Через 10 минут Аднан Янузай удвоил преимущество своей команды с пенальти.

Гол Янузая с пенальти:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Гонсало Ромеро.

«Реал Сосьедад» за 13 матчей набрал 28 очков и располагается на 1-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна» имеет в своём активе 19 очков, команда находится на 7-м месте.

Испания - Примера. 13-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мерино – 72'   0:2 Янузай – 82' (пен)
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