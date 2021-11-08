Гисдоль прокомментировал отсутствие Пабло и Тикнизяна в матче со «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал отсутствие защитников Пабло и Наира Тикнизяна в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Пабло и Тикнизян? Уверен, они вернутся после травм, Мурило будет готов сыграть полный матч. Также это касается Камано, Рыбуса… Список большой. Какие травмы у Пабло и Мурило? Мурило выбыл из-за рецидива, после него надо быть особенно осторожным. У Пабло было мышечное повреждение, но уверен, на следующей неделе он присоединится к команде», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В октябре сообщалось, что сомнительные тесты на коронавирус, помимо форварда «Локомотива» Фёдора Смолова, сдали Пабло и Тикнизян. В «Локомотиве» не подтвердили эту информацию.
Комментарии
- 8 ноября 2021
-
01:14
-
01:01
-
00:43
-
00:41
-
00:21
-
00:21
-
00:00
- 7 ноября 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:31
-
23:23
-
23:22
-
23:13
-
22:55
-
22:54
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:24
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:39
-
21:29
-
21:29
-
21:28
Партнерский контент