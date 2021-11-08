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Гисдоль прокомментировал отсутствие Пабло и Тикнизяна в матче со «Спартаком»

Гисдоль прокомментировал отсутствие Пабло и Тикнизяна в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал отсутствие защитников Пабло и Наира Тикнизяна в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Пабло и Тикнизян? Уверен, они вернутся после травм, Мурило будет готов сыграть полный матч. Также это касается Камано, Рыбуса… Список большой. Какие травмы у Пабло и Мурило? Мурило выбыл из-за рецидива, после него надо быть особенно осторожным. У Пабло было мышечное повреждение, но уверен, на следующей неделе он присоединится к команде», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В октябре сообщалось, что сомнительные тесты на коронавирус, помимо форварда «Локомотива» Фёдора Смолова, сдали Пабло и Тикнизян. В «Локомотиве» не подтвердили эту информацию.

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