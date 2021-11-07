Форвард «Кёльна» оформил дубль, сорвал фуражку с тренера и станцевал в ней

Нападающий «Кёльна» Антони Модест стал одним из главных героев матча 11-го тура Бундеслиги с берлинским «Унионом». Встреча завершилась со счётом 2:2, а Модест оформил дубль.
Он открыл счёт уже на 7-й минуте, но затем гости забили дважды. На 9-й минуте Юлиан Рюэрсон восстановил равновесие, а в концовке тайма Гриша Прёмель вывел свою команду вперёд. Модест забил вновь на 86-й минуте, этот гол принёс его команде ничью.
После этого гола Модест дал волю эмоциям. Форвард «Кёльна» рванул к тренеру Штеффену Баумгарту, сорвал с него фуражку и начал танцевать. Наставник «козлов» призывал своего подопечного прекратить дурачиться и побыстрее вернуться на поле. Но Модест не останавливался и исполнил свой номер до конца.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».
«Кёльн» набрал 14 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Унион» находится на 8-м месте, набрав 17 очков.
- 8 ноября 2021
-
01:14
-
01:01
-
00:43
-
00:41
-
00:21
-
00:21
-
00:00
- 7 ноября 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:31
-
23:23
-
23:22
-
23:13
-
22:55
-
22:54
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:34
-
22:32
-
22:32
-
22:24
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:07
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:39
-
21:29
-
21:29
-
21:28