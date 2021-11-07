Форвард «Кёльна» оформил дубль, сорвал фуражку с тренера и станцевал в ней

Нападающий «Кёльна» Антони Модест стал одним из главных героев матча 11-го тура Бундеслиги с берлинским «Унионом». Встреча завершилась со счётом 2:2, а Модест оформил дубль.



Он открыл счёт уже на 7-й минуте, но затем гости забили дважды. На 9-й минуте Юлиан Рюэрсон восстановил равновесие, а в концовке тайма Гриша Прёмель вывел свою команду вперёд. Модест забил вновь на 86-й минуте, этот гол принёс его команде ничью.



После этого гола Модест дал волю эмоциям. Форвард «Кёльна» рванул к тренеру Штеффену Баумгарту, сорвал с него фуражку и начал танцевать. Наставник «козлов» призывал своего подопечного прекратить дурачиться и побыстрее вернуться на поле. Но Модест не останавливался и исполнил свой номер до конца.

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«Кёльн» набрал 14 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Унион» находится на 8-м месте, набрав 17 очков.