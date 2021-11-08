В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Ренн» разгромил «Лион». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 4:1.

Первый гол хозяева забили на 45-й минуте — отличился нападающий Гаэтан Лаборде с передачи Бенжамена Буриго. В начале второго тайма защитник «Ренна» Амари Траоре увеличил преимущество своей команды. На 76-й минуте защитник лионской команды Адриен Трюффер довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Флавьен Тэт. Спустя семь минут Трюффер оформил дубль. В добавленное время Лукас Пакета отыграл один мяч, реализовав пенальти.

«Ренн» в 13 матчах набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (19) занимает седьмое место.