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«Ренн» разгромил «Лион»

«Ренн» разгромил «Лион»
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В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Ренн» разгромил «Лион». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 4:1.

Первый гол хозяева забили на 45-й минуте — отличился нападающий Гаэтан Лаборде с передачи Бенжамена Буриго. В начале второго тайма защитник «Ренна» Амари Траоре увеличил преимущество своей команды. На 76-й минуте защитник лионской команды Адриен Трюффер довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Флавьен Тэт. Спустя семь минут Трюффер оформил дубль. В добавленное время Лукас Пакета отыграл один мяч, реализовав пенальти.

«Ренн» в 13 матчах набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (19) занимает седьмое место.

Франция - Лига 1. 13-й тур
07 ноября 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
4 : 1
Лион
Лион
1:0 Лаборде – 45'   2:0 Траоре – 51'   3:0 Трюффер – 76'   4:0 Трюффер – 83'   4:1 Пакета – 90+3' (пен)
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