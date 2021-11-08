Джейми Каррагер оценил возможность назначения Стивена Джеррарда тренером «Астон Виллы»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал информацию о возможном назначении Стивена Джеррарда на пост главного тренера «Астон Виллы». Легендарный хавбек мерсисайдцев является наставником «Рейнджерс». Вчера, 7 ноября, «Астон Вилла» объявила об отставке главного тренера Дина Смита.

«Думаю, „Астон Вилла“ была бы отличным вариантом для Стивена Джеррарда. Однако, учитывая его нынешнее положение… Он только забрал титул у „Селтика“ в прошлом сезоне и вновь может привести команду к чемпионству. В идеальном мире хотелось бы, чтобы он доработал с „Рейнджерс“ до конца сезона и ушёл, завоевав два титула», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Смит возглавлял «Астон Виллу» с 2018 года. Бирмингемский клуб набрал 10 очков в 11 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла»

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