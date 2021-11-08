Форвард «Тобола» Лобжанидзе может перейти в софийский ЦСКА
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Нападающий «Тобола» и сборной Грузии Элгуджа Лобжанидзе может стать игроком софийского ЦСКА, сообщает Meta-ratings.kz.
Подписать грузинского форварда попросил главный тренер болгарского клуба Стойчо Младенов. Специалист работал с Лобжанидзе в кызылординском «Кайсаре».
В прошлом сезоне грузинский форвард сыграл за «Тобол» 12 матчей, забил семь голов. По итогам сезона-2021 Лобжанидзе в составе костанайского клуба стал чемпионом Казахстана. 29-летний нападающий принял участие в 22 матчах турнира, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами.
Сообщалось, что защитник «Тобола» и сборной Казахстана Сергей Малый хочет продолжить карьеру в чемпионате России. Футболист ждёт предложений от клубов Российской Премьер-Лиги.
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