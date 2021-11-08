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Клопп сорвался и нахамил. Разбор 11-го тура АПЛ

Клопп сорвался и нахамил. Разбор 11-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 11-й тур АПЛ сезона 2021/22. Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» без шансов проиграл дома «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» неожиданно пропустил три от «Вест Хэма», хотя есть вопросы к судье.

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает миланское дерби здесь

Гриша ведет свой телеграм здесь

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0:00 – Привет, Эдди Хау!
3:00 – Самоликвидация «МЮ» в матче с «Сити»
14:53 – Почему топ-тренеров не хватает?
24:28 – Кирилл – о своём комментаторском дебюте
26:17 –«Вест Хэм» переиграл «Ливерпуль» именно на флангах
42:55 – Клопп реально психанул
50:10 – «Челси» не заточен на навесы, но Хаверц забил уже третий мяч головой
57:47 – Как Конте меняет «Тоттенхэм»
1:06:47 – Спорим, насколько некрасиво повели себя футболисты «Арсенал»
1:20:33 – Увольняемся и машем

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