Игорь Черевченко: поеду на стажировку к Семаку в «Зенит». Также хочу к Шварцу в «Динамо»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о планах поехать на стажировку в некоторые клубы РПЛ.

«Я не отошёл от футбола: смотрю матчи каждого тура Премьер-Лиги — мне это интересно. Слежу за иностранными чемпионатами. Стажировка? Вы назвали меня опытным специалистом, но всегда надо развиваться: поеду к российским коллегам. Мне как-то сказали: когда человек думает, что всё знает — в этот момент он перестаёт быть интересен обществу. Учиться никогда не поздно. Что касается клубов, то поеду в «Зенит» к Сергею Богдановичу, заодно погуляю с семьёй по Санкт-Петербургу. Хочу съездить к Сандро Шварцу. Мне интересно с ним пообщаться, посмотреть, как у него развиваются молодые футболисты», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».

Напомним, в конце октября Игорь Черевченко покинул тренерский мостик подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист работал в команде с 2020 года.