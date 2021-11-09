Игорь Черевченко: поеду на стажировку к Семаку в «Зенит». Также хочу к Шварцу в «Динамо»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о планах поехать на стажировку в некоторые клубы РПЛ.
«Я не отошёл от футбола: смотрю матчи каждого тура Премьер-Лиги — мне это интересно. Слежу за иностранными чемпионатами. Стажировка? Вы назвали меня опытным специалистом, но всегда надо развиваться: поеду к российским коллегам. Мне как-то сказали: когда человек думает, что всё знает — в этот момент он перестаёт быть интересен обществу. Учиться никогда не поздно. Что касается клубов, то поеду в «Зенит» к Сергею Богдановичу, заодно погуляю с семьёй по Санкт-Петербургу. Хочу съездить к Сандро Шварцу. Мне интересно с ним пообщаться, посмотреть, как у него развиваются молодые футболисты», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».
Напомним, в конце октября Игорь Черевченко покинул тренерский мостик подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист работал в команде с 2020 года.
- 9 ноября 2021
-
01:30
-
01:22
-
01:11
-
01:10
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:35
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:06
-
00:05
-
00:01
- 8 ноября 2021
-
23:45
-
23:34
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:04
-
23:03
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:47
-
21:45
-
21:19
-
21:17
-
21:04