Шевченко рассчитывает на подписание Пулишича и Зинченко в «Дженоа»

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, возглавивший итальянский «Дженоа», нацелен усилить состав «грифонов» сразу несколькими известными футболистами, с одним из которых он знаком по работе в сборной Украины. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Secolo XIX.
Шевченко намерен пригласить в «Дженоа» 24-летнего украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и 23-летнего американского вингера «Челси» Кристиана Пулишича.
Как отмечает источник, при переговорах с «генуэзцами» украинскому специалисту была поставлена задача вернуть «грифонов» в еврокубковые соревнования, и под решение этой задачи ему было обещано внушительное усиление состава.
Известный экс-форвард «Милана» может также обратиться к своему бывшему клубу по вопросу перехода 26-летнего испанского форварда Самуэля Кастильехо, которым летом интересовался московский ЦСКА. Шевченко также присматривает за Виталием Миколенко, который играет за его бывшую команду — киевское «Динамо».
Напомним, в первом матче Шевченко с «Дженоа», который состоится после международной паузы, украинскому специалисту предстоит домашняя встреча с «Ромой» Жозе Моуринью. Встреча состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало – 22:45 мск.
- 9 ноября 2021
-
03:02
-
02:43
-
02:24
-
02:05
-
01:46
-
01:30
-
01:22
-
01:11
-
01:10
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:35
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:06
-
00:05
-
00:01
- 8 ноября 2021
-
23:45
-
23:34
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:04
-
23:03
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:15
-
21:59
-
21:57