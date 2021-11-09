Шевченко рассчитывает на подписание Пулишича и Зинченко в «Дженоа»

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, возглавивший итальянский «Дженоа», нацелен усилить состав «грифонов» сразу несколькими известными футболистами, с одним из которых он знаком по работе в сборной Украины. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Secolo XIX.

Шевченко намерен пригласить в «Дженоа» 24-летнего украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и 23-летнего американского вингера «Челси» Кристиана Пулишича.

Как отмечает источник, при переговорах с «генуэзцами» украинскому специалисту была поставлена задача вернуть «грифонов» в еврокубковые соревнования, и под решение этой задачи ему было обещано внушительное усиление состава.

Известный экс-форвард «Милана» может также обратиться к своему бывшему клубу по вопросу перехода 26-летнего испанского форварда Самуэля Кастильехо, которым летом интересовался московский ЦСКА. Шевченко также присматривает за Виталием Миколенко, который играет за его бывшую команду — киевское «Динамо».

Напомним, в первом матче Шевченко с «Дженоа», который состоится после международной паузы, украинскому специалисту предстоит домашняя встреча с «Ромой» Жозе Моуринью. Встреча состоится в воскресенье, 21 ноября. Начало – 22:45 мск.