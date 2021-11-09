Экс-скаут «Зенита» рассказал, почему петербуржцы отказались от Самошникова и Макарова

Бывший руководитель отдела молодёжного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян рассказал, почему петербургский клуб отказался от подписания полузащитника Дениса Макарова и защитника Ильи Самошникова.
«В «Зените» я следил за ФНЛ и имел представление о футболистах, которые усилили бы команду. Мы вели среди прочих Макарова и Самошникова. На позицию Ильи подписали Караваева. И не сказать, что Самошников или, например, Ненахов тогда были сильнее. Илья тех лет — скорее, кот в мешке, а не гарантия качества.
Макаров объективно не смог бы пробиться в основу «Зенита». Дениса оценивать очень опасно. У него два топ-качества: удар и создание себе момента для него — а остальные на среднем уровне или даже ниже. Когда у Дениса «режим бога», он выдает суперигры, а в неудачные дни от него больше вреда, чем пользы. Нет чёткого ответа, как увеличить число хороших дней и сократить плохие — это вопрос не только тренера, но и внутреннего состояния Макарова. А в системе «Зенита» на тот момент росли не менее талантливые Лесовой и Мостовой», — цитирует Маргаряна Sport24.
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