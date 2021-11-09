ЭСК РФС рассмотрит удаление Клаудиньо в матче с «Уралом»

ЭСК РФС рассмотрит момент с удалением Клаудиньо, произошедший в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит» (0:0). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Собеседник «Чемпионата» добавил, что при разборе удаления Клаудиньо комиссия будет опираться на похожие эпизоды в других матчах. В частности, обратит внимание на столкновения Романа Ерёменко и Ильи Кухарчука («Ростов» — «Урал» — 29-й тур РПЛ сезона-2020/2021), Дмитрия Скопинцева и Эмилиано Ригони («Динамо» — «Зенит» — 5-й тур РПЛ сезона-2020/2021), Уэстона Маккенни с Клаудиньо («Зенит» — «Ювентус» — 3-й тур ЛЧ сезона-2021/2022).

Напомним, «Зенит» за 14 туров набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).