«Урал» — первая команда, которой «Зенит» не сумел забить в нынешнем сезоне РПЛ

Сегодня, 7 ноября, «Урал» принимал на своём поле санкт-петербургский «Зенит». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Урал» стал первой командой, в ворота которой «Зенит» не сумел забить в нынешнем сезоне чемпионата России.

Напомним, ранее в этом сезоне «Зенит» уходил с поля без забитых мячей только в матчах Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) и «Челси» (0:1).

«Зенит» за 14 туров набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).