«Урал» — первая команда, которой «Зенит» не сумел забить в нынешнем сезоне РПЛ
Поделиться
Сегодня, 7 ноября, «Урал» принимал на своём поле санкт-петербургский «Зенит». Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Урал» стал первой командой, в ворота которой «Зенит» не сумел забить в нынешнем сезоне чемпионата России.
Напомним, ранее в этом сезоне «Зенит» уходил с поля без забитых мячей только в матчах Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) и «Челси» (0:1).
«Зенит» за 14 туров набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) остаётся на последнем, 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).
Новость по теме«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
17:29
-
17:25
-
17:22
-
17:20
-
16:59
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:23
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:16
-
16:15
-
16:12
-
16:09
-
16:07
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:36
-
15:25
-
15:14
-
15:14
-
15:12
-
15:04
-
14:49
-
14:46
Партнерский контент