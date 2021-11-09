«Манчестер Юнайтед» не вёл переговоры с другими тренерами, правление поддерживает Сульшера

Руководство «Манчестер Юнайтед» не контактировало с другими тренерами, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, большинство членов правления клуба всё ещё поддерживают действующего наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.



Напомним, ранее сообщалось, что руководство манчестерского клуба считает, что на каком-то этапе нынешнего сезона увольнение норвежца будет неизбежным. Перед тем как отправить Сульшера в отставку, клуб рассчитывает найти ему замену.



Также в английских СМИ фигурировали сообщения о том, что «Манчестер Юнайтед» уволит норвежского специалиста в случае, если клуб не попадёт в четвёрку сильнейших команд английской Премьер-лиги по завершении сезона-2021/2022.

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