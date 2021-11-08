Руководство «Манчестер Юнайтед» считает отставку Сульшера неизбежной в этом сезоне

В ближайшее время главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может покинуть свой пост, сообщает Manchester Evening News.



По информации источника, руководство «красных дьяволов» считает, что на каком-то этапе сезона увольнение норвежца будет неизбежным. Перед тем, как отправить Сульшера в отставку, клуб рассчитывает найти ему замену.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уволит норвежского специалиста в случае, если «красные дьяволы» не попадут в четвёрку сильнейших команд английской Премьер-лиги по завершению нынешнего сезона.



После 11 туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице с 17 очками в активе. За 4 матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «МЮ» набрал 7 очков, команда находится на 1-м месте в группе F.