Экс-агент Игнатова подал в CAS на игрока «Спартака». Суд отказался рассматривать апелляцию

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о неподсудности ему апелляции, поданной футбольным агентом Александром Маньяковым в отношении своего бывшего клиента полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова на решение комитета по статусу игроков РФС.
Команда юристов, представлявших интересы футболиста, возражала против рассмотрения спора в CAS. Представители футболиста указали, что, в соответствии с заключенным контрактом, инстанцией, уполномоченной рассматривать апелляции на решения юрисдикционных органов РФС по таким спорам и принимать финальное решение, является российский суд общей юрисдикции, а не CAS.
«Данное решение является прецедентом для российского футбола. У нас CAS воспринимается как безусловный вышестоящий орган, уполномоченный рассматривать любые спортивные споры. И если для квази-административных дел (например, антидопинговые споры, споры о допуске и так далее) это действительно так, то для контрактных споров на самом деле приоритет имеет автономия воли сторон.
Мы рады, что смогли поучаствовать в создании такого важного для российского футбола прецедента. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что в договорах содержится неточная или расплывчатая формулировка механизма разрешения споров, которая и создает подобные ситуации, когда стороны не понимают, куда им обращаться: то ли в суд, предусмотренный контрактом, то ли в арбитраж, предусмотренный регламентирующими документами. CAS дал четкий и однозначный ответ на этот вопрос», – заявила руководитель спортивной практики «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.
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