Спортивный директор «Аталанты»: время Миранчука скоро придет
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Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что итальянский клуб рассчитывает на полузащитника Алексея Миранчука.
«Миранчука связывали с другими клубами Серии А, но мы пока ни с кем не разговаривали. Клуб верит в этого игрока, который обладает важными качествами. Его время скоро придет, мы в этом уверены, потому что он серьезный профессионал и важный футболист», — цитирует Сартори ITASportRress.
Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре прошлого года. Соглашение россиянина с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе итальянской команды полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 13 млн.
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