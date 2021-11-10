Спортивный директор «Ливерпуля» покинет клуб по окончании сезона-2021/2022
Поделиться
Майкл Эдвардс покинет пост спортивного директора «Ливерпуля» по окончании сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте английского клуба.
42-летний функционер уведомил руководство клуба о желании перейти на другую работу после завершения текущего сезона. Джулиан Уорд, помощник Эдвардса в мерсисайдском клубе, станет новым спортивным директором «Ливерпуля».
Эдвард работает в структуре «Ливерпуля» с 2011 года. Специалист был назначен на пост спортивного директора мерсисайдского клуба в ноябре 2016 года.
«Ливерпуль» в 11 матчах набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков.
Новость по теме«Ливерпуль» хочет купить форварда «Вильярреала»
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
21:29
-
21:28
-
21:17
-
21:14
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:42
-
20:35
-
20:21
-
20:18
-
20:09
-
19:59
-
19:59
-
19:24
-
19:20
-
18:57
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:21
-
18:07
-
18:03
-
17:46
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:19
-
17:19
-
17:00
-
16:54
-
16:21
Партнерский контент