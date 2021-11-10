Спортивный директор «Ливерпуля» покинет клуб по окончании сезона-2021/2022

Майкл Эдвардс покинет пост спортивного директора «Ливерпуля» по окончании сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте английского клуба.



42-летний функционер уведомил руководство клуба о желании перейти на другую работу после завершения текущего сезона. Джулиан Уорд, помощник Эдвардса в мерсисайдском клубе, станет новым спортивным директором «Ливерпуля».



Эдвард работает в структуре «Ливерпуля» с 2011 года. Специалист был назначен на пост спортивного директора мерсисайдского клуба в ноябре 2016 года.

«Ливерпуль» в 11 матчах набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 11 встречах набравший 26 очков.