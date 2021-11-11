Яя Туре: я хочу изменить отношение людей к Чечне

Ивуарийский тренер «Ахмата» Яя Туре заявил, что хочет изменить отношение людей к Чеченской республике.
«Я хочу изменить отношение людей к Чечне. Я приехал сюда и хочу показать людям, что это место разнообразное. И эта республика может быть приятной. Как мусульманин, я несу в Чечню свободу и счастье, потому что хочу наслаждаться. Увидеть президента республики и президента футбольного клуба, фанатов для культурного обмена. Они хотят узнать, что я думаю, какой у меня взгляд на жизнь. Всё можно изменить. То есть, конечно, я считаю, что можно взять лучшее от западного менталитета и привнести это сюда», — сказал Туре в интервью Youtube-каналу Нобеля Арустамяна.
Яя Туре входит в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Обязанности тренера определяет наставник «Ахмата» Андрей Талалаев.
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