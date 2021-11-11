Фетисов: надеюсь, сборная России избежит неприятного сценария в матче с Кипром

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года с Кипром. Матч отбора на ЧМ-2022 состоится сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.



«В спорте может произойти всё, что угодно. Не стоит заранее отмечать победу и загадывать вообще загадывать какой-либо результат. Я надеюсь, наша сборная всё-таки сможет провести сегодняшний матч без проблем и избежит неприятного сценария. Впереди у нас ещё важнейший матч с хорватами, так что сегодня важно не потерять очки и перейти к полноценной подготовке к хорватам», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».



В ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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