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Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча 1-го тура Евро-2024 между Данией и Словенией

Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча 1-го тура Евро-2024 между Данией и Словенией
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча со Словенией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Дания
0:1 Эриксен – 17'     1:1 Янжа – 77'    

Встреча завершилась со счётом 1:1. 32-летний полузащитник стал автором забитого мяча. Кристиан Эриксен забил в первом матче чемпионата Европы после остановки сердца, случившейся в одной из игр Евро-2020. Инцидент произошёл летом 2021 года во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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