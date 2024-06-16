Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча 1-го тура Евро-2024 между Данией и Словенией

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча со Словенией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 1:1. 32-летний полузащитник стал автором забитого мяча. Кристиан Эриксен забил в первом матче чемпионата Европы после остановки сердца, случившейся в одной из игр Евро-2020. Инцидент произошёл летом 2021 года во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.