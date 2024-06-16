Стали известны все участники Первой лиги сезона-2024/2025

«Ротор» обыграл в переходных матчах «Новосибирск» (4:1 по сумме двух матчей) и стал участником Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Ниже приведён список всех 18 команд, которые примут участие в Первой лиге в следующем сезоне.
Список всех участников Первой лиги сезона-2024/2025:
1. «Алания».
2. «Арсенал» Тула.
3. «Балтика».
4. «Енисей».
5. «КАМАЗ».
6. «Нефтехимик».
7. «Родина».
8. «Ротор».
9. «СКА-Хабаровск».
10. «Сокол».
11. «Сочи».
12. «Торпедо» Москва.
13. «Тюмень».
14. «Урал».
15. «Уфа».
16. «Чайка».
17. «Черноморец».
18. «Шинник».
Напомним, по итогам сезона-2023/2024 чемпионами Мелбет Первой лиги стали подмосковные «Химки». Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков после 34 туров. На втором месте финишировало махачкалинское «Динамо», имея в активе по итогам сезона 61 очко. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. По итогам переходных матчей прописку в РПЛ получил «Акрон», обыгравший «Урал» (3:2 по сумме двух матчей).