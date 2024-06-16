Стали известны все участники Первой лиги сезона-2024/2025

«Ротор» обыграл в переходных матчах «Новосибирск» (4:1 по сумме двух матчей) и стал участником Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Ниже приведён список всех 18 команд, которые примут участие в Первой лиге в следующем сезоне.

Список всех участников Первой лиги сезона-2024/2025:

1. «Алания».

2. «Арсенал» Тула.

3. «Балтика».

4. «Енисей».

5. «КАМАЗ».

6. «Нефтехимик».

7. «Родина».

8. «Ротор».

9. «СКА-Хабаровск».

10. «Сокол».

11. «Сочи».

12. «Торпедо» Москва.

13. «Тюмень».

14. «Урал».

15. «Уфа».

16. «Чайка».

17. «Черноморец».

18. «Шинник».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 чемпионами Мелбет Первой лиги стали подмосковные «Химки». Команда Андрея Талалаева набрала 66 очков после 34 туров. На втором месте финишировало махачкалинское «Динамо», имея в активе по итогам сезона 61 очко. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. По итогам переходных матчей прописку в РПЛ получил «Акрон», обыгравший «Урал» (3:2 по сумме двух матчей).