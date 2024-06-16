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«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах

«Ротор» вернулся в Первую лигу, обыграв «Новосибирск» в стыковых матчах
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Завершился ответный переходный матч за право на участие в Мелбет Первой лиге сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Новосибирск». Команды играли на стадионе ««Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Ротор» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в Первую лигу. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.

Россия - LEON-Вторая лига А . Стыковые матчи. 2-й матч
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
3 : 1
Новосибирск
Новосибирск
1:0 Сафронов – 5'     1:1 Ерохин – 11'     2:1 Сафронов – 31'     3:1 Сафронов – 90'    

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Ротора» Илья Сафронов. Через шесть минут защитник Константин Ерохин забил ответный мяч «Новосибирска». На 31-й минуте Илья Сафронов оформил дубль, а на 90-й минуте — хет-трик.

«Новосибирск» занял третье место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Леон Второй лиги. Команда набрала 27 очков за 18 матчей. «Ротор» финишировал пятым, заработав 25 очков. Команда получила право на участие в переходных матчах, так как заняла третье место на первом этапе. «Краснодар-2», тогда став первым, вылетел в «Серебро», а вторая «Уфа» вышла в Первую лигу.

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