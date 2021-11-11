Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Билич: надеюсь, в этом году «Локомотив» станет чемпионом

Билич: надеюсь, в этом году «Локомотив» станет чемпионом
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич высказался по поводу частой смены наставников железнодорожников.

«У «Локомотива» три тренера за полтора года? Да-да, знаю. Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру. «Локомотив» — большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами.

Чорлука провёл в клубе девять лет? Я был приятно удивлён. Иностранцу не так просто стать легендой клуба, а ему это удалось. Его достижение ещё ценнее тем, что в современном футболе мало игроков, верных одному клубу. Ведран нашёл себя в России, полюбил вашу страну, Москву», — приводит слова Билича «Российская газета».

Новость по теме
Славен Билич поделился ожиданиями от матча Хорватия – Россия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021