Билич: надеюсь, в этом году «Локомотив» станет чемпионом

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич высказался по поводу частой смены наставников железнодорожников.
«У «Локомотива» три тренера за полтора года? Да-да, знаю. Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру. «Локомотив» — большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами.
Чорлука провёл в клубе девять лет? Я был приятно удивлён. Иностранцу не так просто стать легендой клуба, а ему это удалось. Его достижение ещё ценнее тем, что в современном футболе мало игроков, верных одному клубу. Ведран нашёл себя в России, полюбил вашу страну, Москву», — приводит слова Билича «Российская газета».
- 11 ноября 2021
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