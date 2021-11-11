Славен Билич поделился ожиданиями от матча Хорватия – Россия

Хорватский тренер Славен Билич поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Хорватия – Россия.

«Россию устраивает ничья? Здесь тонкий психологический момент. С одной стороны — это хорошо, что тебе необязательно надо побеждать, ты начинаешь с форой. С другой — команде могут помешать мысли о ничьей. Если в такой ситуации ты будешь все 90 минут думать только об обороне, тем более против такой сборной, как Хорватия, ничем хорошим это не закончится. Когда я работал в России, часто слышал такую фразу как «играть вторым номером».

Думаю, примерно так вы и будете действовать в Сплите. Говорю это не только потому, что вам достаточно ничьей, а просто исходя из предыдущих встреч между нами. Что на чемпионате мира-2018, что несколько месяцев назад в «Лужниках», россияне больше внимания уделяли обороне, хорваты атаковали. Но в одном я не сомневаюсь: матч получится жарким, огненным. С такими болельщиками, как в Сплите, при такой атмосфере, по-другому не бывает.

Будет нервный поединок, поскольку обе команды хотят избежать участия в стыках. Хорватия фаворит, мы сильнее на бумаге, но Россия может доставить нам проблем. Не скажу, что ваша сборная показывает яркий футбол, но она достойна уважения, потому что добивается результата. Очевидно, что назначение Карпина добавило сборной уверенности. Все может быть», — приводит слова Билича «Российская газета».

Напомним, матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится в воскресенье, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.