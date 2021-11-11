КДК РФС не стал дополнительно дисквалифицировать Клаудиньо
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо не получит дополнительную дисквалификацию за грубый фол в матче с «Уралом» (0:0).
«КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит один матч», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, ранее экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрел эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0) и признал красную карточку бразильца легитимной.
«Зенит» набрал 30 очков за 14 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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