ЭСК РФС признала правильным удаление Клаудиньо в матче с «Уралом»

Экспертно-судейская комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).
«Судья правильно удалил игрока «Зенита» Клаудиньо на 51-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает атаку соперника прямой ногой, угрожая безопасности соперника. Комиссия отмечает, что нога игрока, изначально стелившаяся по земле, затем была поднята вверх, и контакт совершён на высокой скорости с верхней частью голени футболиста «Урала» Арсена Адамова», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
«Зенит» набрал 30 очков за 14 туров и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (11) — на последнем, 16-м месте.
- 10 ноября 2021
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