Хорватия и Мальта огласили стартовые составы на матч отбора на чемпионат мира

Сегодня, 11 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии.

Команды огласили стартовые составы на матч отбора:

Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус, Пепе, Аттард, Кристенсен, Теума, Камензули, Мбонг, Монтебелло, Дегабриэле.

Хорватия: Грбич, Соса, Гвардиол, Чалета-Цар, Юранович, Пашалич, Брозович, Модрич, Перишич, Крамарич, Майер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).