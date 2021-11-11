Мальта — Хорватия: арбитр отменил гол хозяев после просмотра VAR

Сегодня, 11 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте проходит матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии.



Гол футболиста сборной Мальты отменили после просмотра видеоповтора. Юрген Дегабриэле вышел один на один с голкипером Хорватии Иво Грибчем и сумел его переиграть, однако главный арбитр матча Дениз Айтекин отменил гол из-за офсайда игрока.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).