Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальта — Хорватия: арбитр отменил гол хозяев после просмотра VAR

Мальта — Хорватия: арбитр отменил гол хозяев после просмотра VAR
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте проходит матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии.

Гол футболиста сборной Мальты отменили после просмотра видеоповтора. Юрген Дегабриэле вышел один на один с голкипером Хорватии Иво Грибчем и сумел его переиграть, однако главный арбитр матча Дениз Айтекин отменил гол из-за офсайда игрока.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Мальта
Перерыв
1 : 4
Хорватия
0:1 Перишич – 6'   0:2 Чалета-Цар – 22'   1:2 Брозович – 31' (автогол)   1:3 Пашалич – 39'   1:4 Модрич – 45+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021