Мальта — Хорватия: гости увеличили преимущество в счёте
Поделиться
Сегодня, 11 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте проходит матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии.
Игроки сборной Хорватии забили 2-й гол в матче. Лука Модрич со штрафного навесил к линии вратарской, где выше всех выпрыгнул Дуе Чалета-Цар и головой переправил мяч в сетку ворот.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
Комментарии
- 11 ноября 2021
-
23:41
-
23:39
-
23:37
-
23:29
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:11
-
23:11
-
23:05
-
23:04
-
23:03
-
22:55
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:41
-
22:41
-
22:36
-
22:34
-
22:31
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:14
-
22:14
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:28
-
21:20
-
21:14
-
21:13
Партнерский контент