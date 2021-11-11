Мальта — Хорватия: гости забили 5-й гол

Сегодня, 11 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте проходит матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии.
Ловро Майер забил 5-й гол гостей на 47-й минуте матча. После навеса в штрафную и удара головой вратарь Мальты отбил мяч прямо на ногу Майера, который с близкого расстояния ногой увеличил разрыв в счёте.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
Сборной России для прямого выхода на чемпионат мира необходимо, чтобы команда Хорватии в заключительных матчах хотя бы раз потеряла очки. В последнем матче квалификации ЧМ-2022 сборная Хорватии в Сплите будет принимать Россию.
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