Сборная Чили минимально обыграла Парагвай, одержав третью победу кряду на отборе к ЧМ-2022

В Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Дефенсорес дель Чако» состоялся матч отборочного цикла групповой стадии к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Парагвай принимал на домашнем поле Чили. Встреча завершилась победой гостей с минимальным счётом – 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал 37-летний голкипер парагвайской сборной Антони Сильва, на которого был записан автогол, который принёс победу матче чилийцам.
Таким образом, чилийцы одержали третью победу кряду после встреч с Парагваем (2:0) и Венесуэлой (3:0). Они поднимаются на 5-е место в группе, набрав 16 очков в 13 встречах, которое даёт им право выхода в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022.
Ранее состоялся матч, в котором Эквадор дома победил Венесуэлу – 1:0, благодаря чему укрепился на третьем месте в группе с 20 очками в 13 встречах.
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