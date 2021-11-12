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Сборная Чили минимально обыграла Парагвай, одержав третью победу кряду на отборе к ЧМ-2022

Сборная Чили минимально обыграла Парагвай, одержав третью победу кряду на отборе к ЧМ-2022
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В Асунсьоне (Парагвай) на стадионе «Дефенсорес дель Чако» состоялся матч отборочного цикла групповой стадии к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Парагвай принимал на домашнем поле Чили. Встреча завершилась победой гостей с минимальным счётом – 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал 37-летний голкипер парагвайской сборной Антони Сильва, на которого был записан автогол, который принёс победу матче чилийцам.

Таким образом, чилийцы одержали третью победу кряду после встреч с Парагваем (2:0) и Венесуэлой (3:0). Они поднимаются на 5-е место в группе, набрав 16 очков в 13 встречах, которое даёт им право выхода в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 13-й тур
12 ноября 2021, пятница. 02:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Чили
0:1 Сильва – 56' (автогол)

Ранее состоялся матч, в котором Эквадор дома победил Венесуэлу – 1:0, благодаря чему укрепился на третьем месте в группе с 20 очками в 13 встречах.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 13-й тур
12 ноября 2021, пятница. 00:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 0
Венесуэла
1:0 Инкапье – 41'
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