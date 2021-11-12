Определён лучший гол октября в английской Премьер-лиге

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признан автором лучшего гола английской Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт турнира. Египетский нападающий получил приз за мяч, забитый в матче 7-го тура с «Манчестер Сити» (2:2).

Видео гола Мохамеда Салаха в матче с «Манчестер Сити»

Салах в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 11 матчей, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Мохамед также был назван лучшим игроком чемпионата по итогам октября. В турнирной таблице команда Юргена Клоппа занимает 4-е место, отставая от лидера — «Челси» — на 4 очка.

Лучшим тренером АПЛ в октябре был признан наставник «Челси» Томас Тухель.

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