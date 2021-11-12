Томас Тухель признан лучшим тренером месяца в английской Премьер-лиге

Наставник «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт соревнований. Это вторая подобная награда для немецкого специалиста. Ранее он был признан лучшим тренером АПЛ в марте 2021 года.

В октябре подопечные Тухеля выиграли все четыре матча в Премьер-лиге, обыграв «Саутгемптон» (3:1), «Брентфорд» (1:0), «Норвич Сити» (7:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (3:0). В турнирной таблице АПЛ лондонский клуб занимает первое место.

На награду лучшему тренеру месяца также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Дэвид Мойес («Вест Хэм Юнайтед») и Патрик Виейра («Кристал Пэлас»).

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