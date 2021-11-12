Мохамед Салах стал лучшим игроком месяца в АПЛ. За это ему дали новую карточку в FIFA 22
Поделиться
Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге FIFA 22. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 92 — её можно собрать до 9 декабря включительно.
Цена на сборку игрока пока неизвестна, однако наверняка она будет очень высокой — улучшенные карточки игрока с меньшим рейтингом стоили около 800 000 игровых монет.
Также сегодня вечером выйдет новый ивент — он будет как-то связан с брендом adidas. Судя по превью, некоторым футболистам увеличат скорость до максимального показателя 99.
Ранее восьмую команду недели FIFA 22 Ultimate Team возглавил Неймар. Рядом расположились Леон Горецка и Жоау Канселу.
Комментарии
- 12 ноября 2021
-
14:36
-
13:59
-
13:52
-
13:41
-
13:26
-
13:12
-
12:56
-
12:33
-
12:09
-
11:40
-
11:08
-
10:37
-
10:08
-
09:45
-
09:24
-
08:58
-
08:46
- 11 ноября 2021
-
20:13
-
20:03
-
19:19
-
19:11
-
18:35
-
17:40
-
17:27
-
15:51
-
15:11
-
15:10
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
13:49
-
13:18
-
13:17
-
12:07
-
11:37
Партнерский контент