Мохамед Салах стал лучшим игроком месяца в АПЛ. За это ему дали новую карточку в FIFA 22

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге FIFA 22. В честь этого события Electronic Arts добавила в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 92 — её можно собрать до 9 декабря включительно.​

Цена на сборку игрока пока неизвестна, однако наверняка она будет очень высокой — улучшенные карточки игрока с меньшим рейтингом стоили около 800 000 игровых монет.

Также сегодня вечером выйдет новый ивент — он будет как-то связан с брендом adidas. Судя по превью, некоторым футболистам увеличат скорость до максимального показателя 99.

Ранее восьмую команду недели FIFA 22 Ultimate Team возглавил Неймар. Рядом расположились Леон Горецка и Жоау Канселу.