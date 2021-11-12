Заводящий «Виража» отлучён от футбола на два года за драку

Заводящий «Виража» Руслан Дрюма решением суда отлучен от футбола на два года за драку на «Газпром-Арене» во время матча сборной России с Кипром (6:0). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также он получил восемь суток ареста по статье 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). На матче сборной товарищи Александра Румянцева, одного из болельщиков «Зенита», демонстративно не поддерживали футболистов сборной России и язвительно шутили в адрес Дрюмы. Когда друзья Румянцева стали жестами оскорблять Дрюму, он подошел к ним и предъявил претензию. Именно это и стало поводом для разжигания конфликта.

Полиция сейчас изучает материалы дела, по которому могут быть наказаны за агрессивное поведение еще не менее десятка фанатов.