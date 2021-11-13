Польша обыграла Андорру благодаря дублю Левандовски

Сегодня, 13 ноября, завершился матч отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Андорры и Польши. Команды встречались на стадионе «Насьонал» в Андорре. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу гостей.



Счёт в матче на 5-й минуте открыл нападающий Роберт Левандовски. Через 6 минут Камиль Юзвяк укрепил преимущество гостей. На 45-й минуте Жоан Сервос сократил отставание сборной Андорры. Однако уже через 2 минуты Аркадиуш Милик после результативной передачи Роберта Левандовски в очередной раз укрепил преимущество гостей. На 73-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль, установив окончательный счёт в игре – 4:1.



Стоит отметить, что на 1-й минуте матча был удалён форвард андорцев Рикард Фернандес.