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Польша обыграла Андорру благодаря дублю Левандовски

Польша обыграла Андорру благодаря дублю Левандовски
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Сегодня, 13 ноября, завершился матч отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, между национальными командами Андорры и Польши. Команды встречались на стадионе «Насьонал» в Андорре. Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу гостей.

Счёт в матче на 5-й минуте открыл нападающий Роберт Левандовски. Через 6 минут Камиль Юзвяк укрепил преимущество гостей. На 45-й минуте Жоан Сервос сократил отставание сборной Андорры. Однако уже через 2 минуты Аркадиуш Милик после результативной передачи Роберта Левандовски в очередной раз укрепил преимущество гостей. На 73-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль, установив окончательный счёт в игре – 4:1.

Стоит отметить, что на 1-й минуте матча был удалён форвард андорцев Рикард Фернандес.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 9-й тур
12 ноября 2021, пятница. 22:45 МСК
Андорра
Окончен
1 : 4
Польша
0:1 Левандовски – 5'   0:2 Юзвяк – 11'   1:2 Валес – 45'   1:3 Милик – 45+2'   1:4 Левандовски – 73'
Удаления: Фернандес – 1' / нет
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