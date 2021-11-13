«Локомотив» хочет оформить гражданство России Мампаси. Защитник родился в Донецке

«Локомотив» будет пытаться оформить российское гражданство защитнику Марку Мампаси, чтобы он не считался легионером в РПЛ и имел возможность играть за национальную сборную России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Московский клуб уже договорился о трансфере игрока.

При оформлении российского паспорта «Локомотив» хочет воспользоваться тем фактом, что 18-летний украинец родился в Донецке и играет за «Шахтёр». Жители Донецка имеют право на упрощенное получение российского гражданства

Контракт Мампаси с «Шахтёром» рассчитан до 2022 года. Сейчас футболист на правах аренды выступает в «Мариуполе». В нынешнем сезоне Мампаси провёл 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил пять жёлтых карточек.