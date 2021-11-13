«Пусть этот сон будет вечным». Алвес — о возвращении в «Барселону»
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Защитник Дани Алвес поделился эмоциями от возвращения в «Барселону».
«Почти пять лет я боролся, чтобы этот момент настал. Не знал, что будет так сложно вернуться и что это займёт так много времени, но в глубине души был уверен, что это случится. Я возвращаюсь домой, откуда никогда не уходил. Я один из вас. Не знаю, насколько длительным будет этот сон, но пусть он будет вечным.
До скорой встречи в самом удивительном для меня месте. Я вернусь с прежним энтузиазмом, с прежним желанием помочь восстановить лучший клуб мира. Я возвращаюсь домой!» — написал Алвес на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, футболист перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента. Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год.
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