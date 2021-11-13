«Не очень понимаю логику». Геркус — о возможном переходе Мампаси в «Локомотив»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на информацию о возможном переходе украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампаси в стан железнодорожников.



«Мне очень любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства? Насколько я понимаю, он заигран только за молодёжку — есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастёт до уровня нашей сборной. У той же Украины есть Забарный в сборной, на подходе Попов и Бондарь из молодёжи. Сильная конкуренция», — цитирует Геркуса «Спорт-экспресс».



В нынешнем сезоне Мампаси провёл 12 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил пять жёлтых карточек.

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