Логашов: Смородская могла навтыкать. Как-то сказала Фернандешу: «Ты футболист или клоун?»

Защитник «Кубани» Арсений Логашов поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Локомотив».



«Смородская заходила в раздевалку после побед. Если поражение, на следующий день могла приехать на базу и навтыкать таких, что я в шоке был. Очень эмоциональная женщина, которая сильно переживала за клуб. В какой-то момент переходила на личности, причём в грубой форме. Материлась ли? С элементами, так скажем.



Помню, подписали Ману Фернандеша, один из его первых матчей – кому-то проиграли. Она приехала: «А ты чё? Жонглёр, блин. Вышел на поле набивать? Чё ты вышел вообще? Ты футболист или клоун?» Я не знал, что делать. Хотел смеяться, в то же время так не по себе стало, не думал, что так может быть вообще. Первый раз сталкивался, потом привык», — приводит слова Логашова Sports.ru.