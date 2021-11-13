Бегич — о Пиняеве: я ему сразу сказал: «Иди, брат, в Европу»

Защитник «Крыльев Советов» Силвие Бегич поделился мнением об игре нападающего самарского клуба Сергея Пиняева.



«Я как пришёл, сразу спросил, кто этот футболист. Мне ответили, что ему 16 лет. Большой талант. Я ему сразу сказал: «Иди, брат, в Европу» (смеётся).



Сейчас наш тренер выпускает его на замену – это хорошо. Он свеженький выходит на поле, идёт в обыгрыш и может показать талант. Хвича, когда приехал в Россию, когда пришёл в «Рубин», тоже не сразу выходил в основе – и как он сейчас играет, забил два Швеции», — цитирует Бегича Metaratings.



Напомним, Пиняев стал третьим по молодости игроком, дебютировавшим в РПЛ с 2008 года (16 лет и 270 дней). Рекордсменом является форвард Максим Ставцев (16 лет и 143 дня), на втором месте — вратарь Сергей Ревякин (16 лет и 249 дней).