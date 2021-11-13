Хорватский защитник «Крыльев Советов» заявил, что получит российский паспорт

Защитник «Крыльев Советов» Силвие Бегич заявил, что собирается получить российский паспорт.
«Думаю, возможности попасть в сборную Хорватии уже нет. У меня был шанс, но я полностью пропустил сезон-2019/2020 из-за травмы. Тяжело после такой травмы вернуться и попасть в сборную. Думаю, моё время для сборной прошло. Есть там молодые хорошие игроки в обороне.
Мы пару раз поговорили, но в регионе, где я родился и жил, живут одни хорваты. Неинтересно. Сейчас буду получать российский паспорт, я уже 5 лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером.
Мой город Посушье в Герцеговине маленький, в нём больницы нет. Маме было сложно рожать, пришлось ехать через границу в больницу в Имотски, и я родился в Хорватии. Моя семья жила в Герцеговине рядом с границей, но у меня хорватский паспорт, и в том районе хорватское население.
Не думаю, что меня вызовут в сборную России. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером», — цитирует Бегича Metaratings.
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