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Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией, пропустив два гола в концовке

Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией, пропустив два гола в концовке
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В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Черногории сыграла вничью с Нидерландами. Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась со счётом 2:2.

На 25-й минуте матча первый гол забил Мемфис Депай, реализовавший пенальти. В начале второго тайма Депай оформил дубль, ему ассистировал Дензел Дюмфрис. На 82-й минуте Илия Вукотич с передачи Милутина Осмаича отыграл один мяч. Спустя четыре минуты Никола Вуйнович сравнял счёт, результативный пас отдал Ристо Радунович.

В матче принимал участие черногорский полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, который провёл на поле 69 минут.

Сборная Нидерландов набрала 20 очков и перед последним туром занимает первое место в турнирной таблице группы G. Черногория (11) — на четвёртом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 9-й тур
13 ноября 2021, суббота. 22:45 МСК
Черногория
Окончен
2 : 2
Нидерланды
0:1 Депай – 25' (пен)   0:2 Депай – 54'   1:2 Вукотич – 82'   2:2 Вуйнович – 86'
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