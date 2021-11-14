Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией, пропустив два гола в концовке

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Черногории сыграла вничью с Нидерландами. Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась со счётом 2:2.

На 25-й минуте матча первый гол забил Мемфис Депай, реализовавший пенальти. В начале второго тайма Депай оформил дубль, ему ассистировал Дензел Дюмфрис. На 82-й минуте Илия Вукотич с передачи Милутина Осмаича отыграл один мяч. Спустя четыре минуты Никола Вуйнович сравнял счёт, результативный пас отдал Ристо Радунович.

В матче принимал участие черногорский полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, который провёл на поле 69 минут.

Сборная Нидерландов набрала 20 очков и перед последним туром занимает первое место в турнирной таблице группы G. Черногория (11) — на четвёртом месте.