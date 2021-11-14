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Дубль Рэмси помог Уэльсу разгромить Беларусь

Дубль Рэмси помог Уэльсу разгромить Беларусь
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В Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. В группе E сборная Уэльса принимала команду Беларуси. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте Аарон Рэмси открыл счёт, а на 20-й минуте Неко Уильямс удвоил преимущество валлийцев. На 50-й минуте Рэмси оформил дубль, реализовав пенальти. На 77-й минуте Бен Дэвис увеличил преимущество валлийцев. Гости отыграли один мяч на 87-й минуте, благодаря точному удару Артёма Концевого. Но через две минуты Коннор Робертс установил окончательный счёт.

Сборная Уэльса набрала 14 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице, опережая Чехию на три очка. В заключительном туре квалификации Уэльс будет принимать Бельгию, которая уже гарантировала себе прямую путёвку на чемпионат мира. В свою очередь Чехия примет Эстонию. Уэльс и Чехия в заочном противостоянии оспорят путёвку в стыковые матчи.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 9-й тур
13 ноября 2021, суббота. 22:45 МСК
Уэльс
Окончен
5 : 1
Беларусь
1:0 Рэмси – 2'   2:0 Н. Уильямс – 20'   3:0 Рэмси – 50' (пен)   4:0 Б. Дэвис – 77'   4:1 Концевой – 87'   5:1 К. Робертс – 89'
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