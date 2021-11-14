Дубль Рэмси помог Уэльсу разгромить Беларусь

В Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» завершился матч 9-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. В группе E сборная Уэльса принимала команду Беларуси. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.



Уже на 2-й минуте Аарон Рэмси открыл счёт, а на 20-й минуте Неко Уильямс удвоил преимущество валлийцев. На 50-й минуте Рэмси оформил дубль, реализовав пенальти. На 77-й минуте Бен Дэвис увеличил преимущество валлийцев. Гости отыграли один мяч на 87-й минуте, благодаря точному удару Артёма Концевого. Но через две минуты Коннор Робертс установил окончательный счёт.



Сборная Уэльса набрала 14 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице, опережая Чехию на три очка. В заключительном туре квалификации Уэльс будет принимать Бельгию, которая уже гарантировала себе прямую путёвку на чемпионат мира. В свою очередь Чехия примет Эстонию. Уэльс и Чехия в заочном противостоянии оспорят путёвку в стыковые матчи.