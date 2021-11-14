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Мбаппе — о выходе сборной Франции на ЧМ-2022: хотели дать себе шанс защитить титул

Мбаппе — о выходе сборной Франции на ЧМ-2022: хотели дать себе шанс защитить титул
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе после победы в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Казахстаном (8:0) прокомментировал выход национальной команды в финальную часть мундиаля.

«Самым важным было пройти отбор. Мы хотели дать себе шанс защитить титул. Даже для тех, кто уже участвовал в чемпионате мира, играть там — настоящая мечта. Болельщикам это понравилось, нам тоже. Мы уважали игру и наших соперников. Мы намеревались идти до конца», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА.

В заключительном туре французы сыграют в гостях с Финляндией. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.

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