Главный тренер сборной Казахстана высказался о поражении 0:8 матче с Францией

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов высказался о разгромном поражении команды в матче девятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу со сборной Франции (0:8).

«Я сказал игрокам, чтобы они не боялись и показали свой характер. Как-то мы должны были развивать свою игру. Поражение всегда болезненно воспринимается тренером, какие бы проблемы у команды не были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определённые опасения, это было видно в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счёт говорит сам за себя», приводит слова Байсуфинова Kazfootball.

Сборная Франции в семи матчах набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда оформила прямую путёвку в финальную часть турнира. Кахахстан (3) — на последнем, пятом месте.