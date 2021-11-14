Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Нигерии

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса вышел на поле в концовке матча отбора на ЧМ-2022 с Либерией (2:0). Это игра стала для форварда 102-й в составе своей национальной команды. Таким образом, Муса стал единоличным лидером по количеству сыгранных матчей в составе сборной Нигерии, информирует Goal.

Ахмед обошёл по количеству матчей в составе африканской сборной Джозефа Йобо и Венсана Эньяму – на их счету было по 101 игре за Нигерию.

Напомним, Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды. В составе армейцев форвард трижды чемпион России (сезоны-2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2013, 2014) страны. Сейчас нигерийский форвард выступает за турецкий клуб «Карагюмрюк».