Ярошик: решение не вызывать Дзюбу положительно повлияло на сборную России

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался в преддверии решающего матча отбора на ЧМ-2022 Хорватия – Россия.

«Я, конечно, следил за Россией. Сейчас очень хорошая ситуация в группе, даже не ожидал такого выступления от вашей сборной. С Кипром был суперрезультат, это идёт на пользу всем игрокам, фанатам. Все должны быть довольны — никто сейчас никого не обыгрывает со счётом 6:0.

С Хорватией ожидается интересная игра. Конечно, это уже другой уровень, и посмотрим, как Россия сделает решающий шаг. Сложно сказать, кто фаворит — в обеих сборных есть классные игроки. Не думаю, что сейчас существует большая разница в уровне команд. Кто больше хочет — тот и выиграет. Вполне допускаю, что Россия победит, но и Хорватия — сильная команда, знает, за что будет играть. Будет глупо, если Хорватия проиграет у себя дома путёвку на ЧМ. Но может быть всё. Всё зависит от состояния игроков.

С чем связан прогресс в игре России? Дух тренера, который изменил моральное состояние игроков и атмосферу в команде. Футболистам всё нравится, они с удовольствием приезжают в сборную и хотят играть за неё. Посмотрим в будущем, как будет дальше — Карпина нужно оценивать через год его работы. На данный момент он точно поменял атмосферу, некоторых игроков — это повлияло на команду. Я имею в виду Дзюбу — немногие из тренеров не вызывали бы его в сборную. У Карпина есть яйца, он может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми. Не хочу сказать, что Дзюба — плохой игрок, но сборная сейчас играет хорошо, и возможно, именно это решение положительно повлияло на команду и её результаты», — приводит слова Ярошика Sport24.

Напомним, в матче заключительного 10-го тура групповой стадии отборочного турнира на ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с национальной командой России. Игра состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

Отрывок предматчевой пресс-конференции Валерия Карпина